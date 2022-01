NHO: Fleire vart inkluderte i arbeidslivet i fjor

innenriks

I 2020 var det tilsvarande talet 10.000. Tala går fram av årsstatistikken til foreininga.

– Metodane for å lykkast med arbeidsinkludering har aldri vore betre, seier direktør Kenneth Stien i bransjeforeininga Arbeid og inkludering i NHO.

Foreininga organiserer 115 arbeids- og inkluderingsbedrifter over heile landet og samlar kvar månad inn tal på kor mange som kjem i ordinær jobb etter å ha vore på tiltak.

Dette er personar med hol i CV-en som på grunn av sjukdom, manglande kompetanse, rus eller andre utfordringar har hamna på utsida av arbeidslivet.

Stien meiner dei gode resultata kjem av to ting:

– Det er å gi folk tryggleik og sjølvtillit til å sjå at dei kan vere ein naturleg del av norsk arbeidsliv, sjølv om ting har vore vanskeleg. Tett rettleiing, oppfølging og nødvendig kompetanseheving er viktig her. Den andre faktoren er at vi òg må følgje opp arbeidsgivarane. Inkludering må gjerast til noko arbeidsgivarane ser nytta av, og då er det avgjerande med ein god jobbmatch, seier han.

