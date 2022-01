Klar tale frå Skolenes landsforbund: – Avlys eksamenane i vår

innenriks

– Dropp eksamen og la lærarane få vite at dei skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterar fram til skuleslutt. Vi ber derfor om at den endelege avgjerda om avlysing av eksamenar, både skriftleg og munnleg, må takast i februar månad, seier forbundssekretær Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund i ei pressemelding.

Regjeringa har bede Utdanningsdirektoratet (Udir) om råd knytt til eksamensgjennomføring, og dei skal levere analysen sin 31. januar.

Dei siste to åra, der eksamenar har vorte avlyste, har lærarar opparbeidd seg god rutine og kompetanse for å kvalitetssikre ein god standpunktkarakter for elevane, påpeikar forbundssekretæren.

– Denne erfaringa må vi også i år gjere nytte av og sørgje for at lærarar – og elevar – får tid til å setje søkjelys på undervisning og fag framfor å bruke opp verdifull opplæringstid på å øve til eksamen. Å avvikle sentralt gitte eksamenar vil ramme elevane urettferdig fordi forholda i landet har vore og framleis er så ulike, seier Holstad.

