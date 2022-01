Fristen nærmar seg for kriseforhandlingar

innenriks

Finanspolitisk talsperson for SV Kari Elisabeth Kaski har denne veka vore i intense forhandlingar med leiaren i finanskomiteen, Eigil Knutsen (Ap), og Geir Pollestad i Senterpartiet om den såkalla samleproposisjonen frå regjeringa, som skal dekkje både straumhjelp og tiltak for å bøte på dei økonomiske konsekvensane av smitteverntiltaka som vart innførte før jul.

Ei semje må vere på plass innan måndag, men fredag ettermiddag var det uklart om partia ville ta helga til hjelp.

Kaski seier framdrifta er god.

– Men det er knapt med tid som vi har til rådvelde i desse forhandlingane. Vi jobbar så fort vi kan, men det er ei stor sak på lite tid.

Straumdiskusjon

Straumstøtte er blant sakene som framleis ligg på forhandlingsbordet.

SV har fått mykje pepar dei siste dagane for å ha sikra fleirtal for den nye straumpakken til regjeringa, der straumkundane får dekt 80 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime for januar, februar og mars. Fleire opposisjonsparti har kravd at det i staden blir innført ein makspris.

Sjølve innretninga på straumpakken ligg fast, men SV jobbar no for å inkludere fleire grupper i ordninga, fortel nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes.

Tidlegare har SV kravd meir i bustøtte og sosialhjelp.

– No ser vi at krisa er breiare enn som så, og derfor ser vi på fleire grupper, seier Fylkesnes.

Som døme trekkjer han fram studentar, minstepensjonistar og personar som får ulike former for stønad.

– Vi ser på alle ulike grupper som kjem dårleg ut av dette, slik at ikkje dei to krisene vi er inne i, blir ei fattigdomsfelle og ei maskin for auka forskjellar, seier han.

Grøn profil

Styrking av kommuneøkonomien står òg høgt på SVs prioriteringsliste, og dessutan å sikre samleproposisjonen ein grønare profil.

– Det er tøffe diskusjonar. Viss den grøne profilen blir svekt, må han styrkjast på eit anna område. Viss ikkje går vi i revers i arbeidet med å nå klimamåla, seier Fylkesnes.

Kaski trekkjer fram dei same punkta.

– Eg kjem ikkje til å seie noko om det som ligg på forhandlingsbordet, men det som har vore viktig for SV, har vore å prioritere velferda og bemanningssituasjonen i skular, barnehagar og eldreomsorg og å gjere krisepolitikken grønare og prioritere kollektivtransporten, seier ho.

Oppteken av heilskapen

Eigil Knutsen trekkjer for sin del fram totaliteten som det avgjerande.

– Vi jobbar på under stramme tidsfristar og jobbar oss framover, men det er framleis litt avstandar igjen som må dekkjast, seier han.

– Kva er dei viktigaste uteståande spørsmåla?

– Det er vanskeleg å konkretisere. Det er totalpakken. Det er pengebruk, total pengebruk, men så er vi samde om dei store linjene i forslaget frå regjeringa – at vi må sikre helsevesenet nok ressursar i ei krevjande tid, at vi skal løyve pengar til krisestøtte til ramma bedrifter i næringslivet, og så er det detaljeringa i det.

(©NPK)