Fleire fjellovergangar opna etter uvêr

innenriks

E6 over Dovrefjell vart opna igjen torsdag kveld etter å ha vore stengd sidan onsdag kveld.

Natt til fredag opna også E6 over Saltfjellet for trafikk etter å ha vore stengd, opplyser Statens vegvesen. På E6 Sennalandet er det fri ferdsel etter ein periode med kolonnekøyring.

Ved Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark vart E6 opna igjen fredag formiddag etter å ha vore stengd gjennom natta som følgje av snøskred. Også fylkesveg 889 Snefjord–Havøysund i Måsøy var stengd natt til fredag, men vart opna for kolonnekøyring i 10-tida. Her åtvarar Statens vegvesen om glatt veg og litt snøfokk.

E10 Bjørnfjell i Nordland vart stengd onsdag kveld, men er no open for kolonnekøyring.

På fjellovergangane mellom Aust- og Vestlandet er E134 Haukelifjell og E16 over Filefjell opna for normal trafikk, medan det er kolonnekøyring på riksveg 7 over Hardangervidda.

Også riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er opna for normal trafikk. Det same gjeld fylkesveg 27 Venabygdsfjellet i Ringebu, som Vegvesenet tidlegare opplyste kunne bli stengd på kort varsel.

Desse vegane er stengde:

* E69 Skarsvåg–Nordkapp

* Fv. 51 Valdresflya (vinterstengd fram til 16. april)

Det er kolonnekøyring desse stadene:

* E10 Bjørnefjell

* Fv. 888 Bekkarfjord–Hopseidet

* Fv. 890 Kongsfjordfjellet

* Fv. 891 Båtsfjordfjellet

* Rv. 7 Hardangervidda

(©NPK)