Tidlegare riksmeklingsmann Reidar Webster er død

– Vi har fått den triste bodskapen om at tidlegare riksmeklar Reidar Webster har gått bort. Webster blir hugsa som ein svært dyktig meklar og var ein eineståande brubyggjar mellom partane i arbeidslivet. Våre tankar går til familien i denne tunge stunda, skriv Riksmeklaren.

Den norske modellen

Webster var synonymt med Riksmeklingsmannen i mange år og eit godt døme på kor viktig den institusjonen har vore i den norske modellen, meiner LO-leiar Peggy Hessen Følsvik.

– Han lósa i hamn mange vanskelege oppgjer i si tid og bidrog i betydeleg grad til eit godt samarbeidsklima i norsk arbeidsliv, seier Følsvik til NTB.

Webster var riksmeklingsmann i ein periode då Yngve Hågensen var LO-leiar.

– Dei er kanskje mest kjende for oppgjeret som leidde fram til solidaritetsalternativet i 1991, med moderate lønnstillegg som verka saman med den økonomiske politikken for å skape nye jobbar etter bankkrisa. Han hadde ei god evne til å skape tillit og derigjennom dialog som bidrog til at partane saman fann gode løysingar, seier Peggy Hessen Følsvik.

Sette ein høg standard

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) seier Webster forvalta embetet på ein måte som innga stor tillit og sette ein høg standard for etterfølgjarane sine.

– Reidar Webster leia over tusen meklingar i lønnsoppgjer gjennom 16 år og har bidrege i betydeleg grad til det gode samarbeidsklimaet i norsk arbeidsliv, seier Tajik NTB.

– Mine tankar går til familien og alle som stod han nær, seier ho.

Administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO minnest Webster som ein brubyggjar.

– Riksmeklaren er den som finn kompromissa når ting er som vanskelegast. Reidar Webster var ein svært dyktig brubyggjar og sette varige spor i eit viktig embete. Tankane mine går til familien, seier han i ein e-post til NTB.

Reidar Webster var Noregs riksmeklingsmann frå 1988 til 2004 og er den som har leia embetet lengst. Embetet skifta i 2012 namn til Riksmeklaren.

Mekla på improvisasjon

Då NTB intervjua Webster i hans siste år som riksmeklingsmann, rekna han med at årets lønnsforhandlingar ville bli svært krevjande.

På spørsmål om dei ulike meklingsfristane understreka han at det var minimumsfristar, og at meklinga kunne trekkje ut. Sjølv hadde han då ikkje bestilt påskeferie.

– Det å mekle går mykje på improvisasjon. Det seier seg sjølv at det plutseleg skjer ting. Har ein då lagt faste planar på førehand, kjem ein ganske ille ut. Eg tek livet som det kjem, så får eg hoppe frå stein til stein som eg plar, sa Webster.

Webster var utdanna cand.jur. ved Universitetet i Oslo. Han vart byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet i 1972 og var assisterande riksmeklingsmann i perioden 1978–1988.