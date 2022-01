Støttegruppe-leiar glad for at Breivik-saka er over

innenriks

Ho seier til NRK at det har vore vondt å følgje saka.

– Det har vore ganske tøft, men også veldig absurd. Men det viser jo at Breivik er like farleg som han var før, slik han har vore heile tida. Det blir jo stadfesta av dei to tidlegare rettssakene og no denne her, seier Røyneland.

Retten har over tre dagar fått høyre detaljerte skildringar av handlingane til Breivik og dessutan Breiviks eiga forklaring og psykiater Randi Rosenqvists vurdering av han.

Dommen kjem i løpet av dei neste vekene.

