Noregs Bank varslar renteheving i mars

innenriks

Renta låg under koronapandemien lenge på 0 prosent, men vart heva til 0,25 prosent i september i fjor og seinare til 0,5 prosent i desember.

Noregs Bank har varsla at dei planlegg å setje renta vidare opp i mars dersom den økonomiske situasjonen held seg. Det er ein plan dei ikkje ser grunn til å endre på no.

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobiletet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli sett opp i mars, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Lågare arbeidsløyse

Han viser til at oppgangen i norsk økonomi heldt fram gjennom hausten, men at høgare smittetal og omfattande smitteverntiltak den siste tida har bremsa aktiviteten.

Arbeidsløysa har auka litt, men ser ut til å halde seg lågare enn anslått i førre pengepolitiske rapport.

– Lettar i smitteverntiltaka vil truleg bidra til at den økonomiske oppgangen held fram. Auka straumprisar har gitt høg konsumprisvekst. Den underliggjande inflasjonen har stige meir enn venta og er no nær inflasjonsmålet, skriv Noregs Bank.

Høgare inflasjon

Kjerneinflasjonen i Noreg steig i desember 1,8 prosent, medan Noregs Bank hadde anslått 1,3 prosent. Også samla inflasjon vart klart høgare enn Noregs Bank anslo.

DNBs Kyrre Aamdal seier dette er éin av fleire faktorar som klart støttar opp under raskare renteaukar enn det Noregs Bank indikerte i desember.

– Dessutan har oljeprisen stige markert, og heile kurva for framtidsprisar er løfta. Normalt vil dette bidra til auka aktivitet i Noregs og vere ein viktig faktor for renteoppgang. Auka rentedifferanse og høgare oljepris vil normalt bidra til ei sterkare krone. Krona har styrkt seg, men kanskje ikkje så mykje som oppgangen i rentedifferansen og oljeprisen skulle bety, skriv han i ein kommentar.

DNB venta likevel ikkje at Noregs Bank kom til å heve renta tidlegare enn planlagt.

– Det er framleis mykje uvisse om den økonomiske utviklinga framover. Vi ventar at Noregs Bank held renta i ro no, men set ho opp til 0,75 prosent i mars.

Kan bli høgare bukostnader

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund meiner inflasjonsnivået aukar risikoen for at utlånsrentene på sikt vil stige litt meir enn tidlegare prognosar og føre til høgare bukostnader enn mange har teke høgde for.

– Dei som no planlegg bustadkjøp, bør derfor ta høgde for ei slik utvikling, og setje ei økonomisk ramme for bustadkjøp som dei held seg til, seier han.

Han tilrår bustadkjøparar å ha is i magen no.

– Årets første kvartal er ofte den mest hektiske perioden i bustadmarknaden, med sterkare prisvekst enn resten av året. Vårt råd er at ein bør unngå å la seg rive med i ein bodrunde som sprengjer prisramma ein har sett seg på førehand, seier Geving.