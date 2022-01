Nordmenn logga inn 300 millionar gonger gjennom ID-porten i fjor

innenriks

Årsstatistikken frå Digitaliseringsdirektoratet viser 317 millionar innloggingar i fjor, 29 prosent fleire enn året før. Altinn stod for 94 millionar av sendingane.

Ved inngangen til 2022 bruker 9.257 ulike offentlege tenester dei nasjonale fellesløysingane, ein auke på 25 prosent frå året før.

– Dei nasjonale fellesløysingane som ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Altinn er avgjerande for at Noreg klarer å utvikle nye digitale løysingar raskt, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i ei pressemelding.

Han meiner fellesløysingane gjer at Noreg kan utvikle nye tenester raskt, og at dette bidreg til å forklare at Noreg er langt framme på digitaliseringsfronten.

