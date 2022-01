Neste fredag fell dommen i Liadal-saka

innenriks

Påtalemakta har lagt ned påstand om ni månaders fengsel for Liadal, som er tiltalt for å ha levert falske reiserekningar som stortingsrepresentant.

Påtalemakta meiner at Liadal har fått 125.353 kroner for mykje utbetalt frå Stortinget for reiser, skriv Aftenposten. Forsvararen hennar, Erik Lia, meiner likevel at ho maksimalt kan dømmast for å ha fått 52.000 kroner for mykje, dersom ho i det heile blir dømd.

Liadal har erkjent straffskuld for grovt aktlaust bedrageri, men ikkje grovt forsettleg bedrageri. Ho vart meld til politiet etter ein artikkel i Aftenposten i april 2019.

(©NPK)