Kvart fjerde tog var forseinka eller innstilt i 2021

Til VG fortel Sverre Kjenne, konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, at ein ser det same i heile Europa.

– Punktlegheita på jernbanen var veldig god heile første halvår, og så gjekk ho ned til eit meir normalt nivå då samfunnet opna opp på hausten, seier Kjenne.

Avisa har fått innsyn i Bane Nors loggføring av forseinkingar og innstillingar på norske jernbanar. I 2021 var 26,8 prosent av alle persontog i Noreg, altså omtrent kvart fjerde tog, ramma av trøbbel. Då blir òg medrekna små forseinkingar på berre nokre minutt.

Strekninga mellom Oslo og Drammen stod for ein firedel av alle togforseinkingane i fjor. Dette er òg den mest trafikkerte strekninga i Noreg.

– Vi ønskjer at flest mogleg skal ta toget. Men jo fleire tog vi set på sporet, jo fleire forseinkingar vil éin feil medføre. Det er avveginga vi må gjere, forklarer Kjenne.

