Helsedirektoratet: Aukande smittetrend har ikkje auka belastninga på helsetenesta

Dei opplyser at 159 kommunar har utfordringar med tilgangen på personell og kritisk kompetanse, noko som betyr at kapasiteten er betydeleg belasta. 174 kommunar har god tilgang.

– Vurderinga til kommunane av risikoen for at smitten skal overbelaste kapasiteten i helsetenesta er stabil. To vurderer risikoen som høg, dette er Oslo og Nordre Follo, skriv Helsedirektoratet i rapporten.

At 159 kommunar har utfordrande tilgang, er det lågaste sidan veke 49 i fjor. Både i fastlegetenesta og i institusjonar og heimetenester har andelen som melder om utfordrande eller kritisk kapasitet, gått ned sidan dei nådde ein topp i veke 51.

Vidare opplyser direktoratet at 52 kommunar regelmessig testar i barnehagen, 88 testar jamleg i barneskulen, 82 testar regelmessig i ungdomsskulen og 45 kommunar testar vidaregåandeelevane regelmessig.

Koronapasientar utgjorde 19. januar 2,5 prosent av alle pasientar innlagde på somatiske døgnopphald i Noreg. Dei utgjorde 29,6 prosent av alle pasientar innlagde på intensiv.

