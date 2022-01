Fleire fjellovergangar stengde på grunn av uvêr

innenriks

Stenginga av vegen over Dovrefjell gjaldt i første omgang frå klokka 23 onsdag til klokka 10 torsdag, skreiv Vegvesenet. Torsdag morgon er det klart at ny vurdering blir utsett til etter klokka 18.

E6 ved Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark er stengd på grunn av fare for snøskred. Vegvesenet kjem med ny vurdering torsdag klokka 12. Også fylkesveg 889 Snefjord – Havøysund i Måsøy er stengd. Over E6 Saltfjellet og E6 Sennalandet har det vorte opna for kolonnekøyring.

E10 Bjørnfjell i Nordland vart stengd 23.40 onsdag kveld og skal gjenopnast klokka 11 torsdag.

På fjellovergangane mellom aust og vest er E16 over Filefjell open, medan det er kolonnekøyring over E134 Haukelifjell og riksveg 52 Hemsedalsfjellet.

Følgjande andre vegar er stengde:

* Rv. 7 over Hardangervidda

* Rv. 15 over Strynefjellet

* Fv. 27 Venabygdsfjellet (ny vurdering klokka 15)

* Fv. 53 Tyin – Årdal (ny vurdering klokka 17)

* Fv. 705 Stugudal – Brekken

* Fv. 889 Snefjord – Havøysund

* Rv. 13 Vikafjellet

Det er kolonnekøyring følgjande stader:

* Fv. 50 Hol – Aurland

* E69 Skarsvåg – Nordkapp

* Fv. 98 Ifjordfjellet

* Fv. 813 Beiarfjellet

* Rv. 77 Graddis

(©NPK)