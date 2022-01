Aktor avfeiar Breiviks sak som PR-stunt – meiner han er like farleg som i 2012

innenriks

– Høgdepunktet hans for dagen er når han kan stå mot media med bodskapen sin og smile. Og så står vi med alvoret i denne saka. Han har sjølv omtalt dette som skodespel, og det han seier om æresordet sitt må forståast i lys av dette, sa statsadvokat Hulda Karlsdottir i prosedyren sin for retten torsdag formiddag.

Kort tid etter konkluderte ho med å be retten om ikkje å ta Anders Behring Breiviks (42) krav om prøvelauslating til følgje.

Ho sa at forklaringa hans for retten – om at han no tek avstand frå vald som verkemiddel for å oppnå dei politiske måla sine – totalt manglar truverd, og at æresordet hans om at han vil etterleve denne nye overtydinga ved ei prøvelauslating, har liten eller ingen verdi.

– Etter synet til påtalemakta, så har det ikkje hendt nokon endringar i åtferda hans, eller sosiale eller personlege funksjonsevne, som gjer at retten kan ha noka anna oppfatning av gjentakingsfaren enn den tingretten hadde i 2012. Gjentakingsfaren i dag er ikkje mindre enn han var då, sa Karlsdottir.

Avviser PR-stunt

Den terrordømte 42-åringen følgde tilsynelatande grundig med på aktors sluttprosedyre, og viste ingen tydelege reaksjonar på det som kom fram – anna enn lett hoderysting ved enkelte passasjar.

I eit brev Breivik sende i 2019 beskreiv han sjølv fleire av manøvrane som har fått merksemda til offentlegheita, som PR-stunt, ifølgje aktors dokumentasjon; som dei tungt politiske forklaringane han har gitt i domstolane, partietablering og konvertering til NS i 2014, og dessutan dei høgreekstreme helsingane han gjennomførte i retten i 2016 og 2017.

Forsvararen hans, advokat Øystein Storrvik, gjekk likevel omgåande i rette med Karlsdottirs påstand om at Breivik har fremja lauslatingssak for å skape blest om seg og sin person, og dessutan for å tvinge fram lettar i restriksjonane han er underlagd i fengselet.

– Når lovgivar bestemmer at ein person som har fått tidsubestemt straff, har rett til å få dette prøvd etter ti år, er det litt rart at aktor kallar det eit PR-stunt. Vi må skilje mellom at merksemda rundt rettssaka blir brukt til å vise plakatar. Det er ikkje derfor saka blir reist, det er fordi det har gått ti år, sa han.

– Komplett uforståeleg

Telemark tingrett har gjennom tre dagar behandla Breiviks krav om prøvelauslating, med ein halv dag sett av til forklaringa hans. Karlsdottir meinte forklaringa, argumentasjonen og dei påståtte æresorda hans om ikkje å ty til vald ved ei eventuell lauslating, framstod som «helt absurd» og «komplett uforståeleg».

– Den Breivik som ber retten om tillit i dag, er den same Breivik som smadra regjeringskvartalet og kalla det ein fiasko. Han er den same som lokka fram ungdommar på Utøya, lurte dei til å tru at dei skulle få hjelp og deretter skaut dei, sa Karlsdottir.

Ho har brukt mykje tid på å gå gjennom alle drap og drapsforsøk Breivik stod bak 22. juli 2011 og på å lese opp for retten kva handlingar Oslo tingrett bygde sin dom på. Då saka starta tysdag formiddag, understreka ho alvoret i handlingane Breivik er dømt for ved mellom anna å dokumentere dei konkrete vurderingane bak avgjerda om å idømme forvaringsstraff og plukka opp tråden før saka vart teken opp til doms torsdag.

– Han har i retten ikkje vist nokon empati med dei som er direkte ramma i denne saka. Han har heller ikkje vist nokon genuin anger, påpeika Karlsdottir.

Breivik fekk moglegheita til å komme med ein kort sluttmerknad før saka vart teken opp til doms. Sorenskrivar Dag Bjørvik anslår at dommen i beste fall er klar til veka, men mest sannsynleg om to–tre veker.

