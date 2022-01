Trøndelag har passert Oslo som refleks-versting

innenriks

– Det er gledeleg å sjå at osloborgarar har blitt betre på å bruke refleks, etter å ha vore dårlegast på refleksbruk i ei årrekkje. Vi håpar den positive utviklinga held fram, seier kommunikasjonsrådgivar Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Andelen i Oslo auka med heile 9 prosentpoeng frå 26 prosent i 2020 til 35 prosent i 2021. I Trøndelag gjekk andelen ned frå 37 prosent til 30 prosent i same periode.

Nasjonalt auka refleksbruken med eitt prosentpoeng til 46 prosent. Det er under Trygg Trafikks mål, som var at 50 prosent av oss skulle bruke refleks innan 2022.

– Refleksbruken har auka dei siste åra, og det er veldig bra. Men det går for sakte, og det er ein stor jobb som står att, for over halvparten av oss går framleis utan refleks i mørket. Å vere synleg i trafikken er at ansvar som ligg på alle trafikantar anten du går, syklar eller køyrer bil, seier Hansen.

Det er langs landevegen at refleksbruken aukar mest, frå 54 prosent i 2020 til 56 prosent i 2021. Best ut kjem Innlandet med ein refleksandel på 86 prosent på landeveg. Berre 31 prosent gjer det same i Trøndelag.

