Skipet gjekk på grunn ved Lunheim i Tromsø, like aust for Tromsøya.

Skipet er 80 meter langt og 30 meter breitt og tek 1.685 kubikk bruttotonnasje, ifølgje operasjonsleiar Eirik Kileng i Troms politidistrikt.

Ifølgje Kileng er det for tidleg å seie noko om årsaka til at skipet grunnstøytte. Politiet vil no etterforske saka.

– Vi skal no ta ein prat med dei som er om bord, for å finne ut kva som har skjedd, seier Kileng til NTB.

