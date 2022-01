Senterpartiet kritisk til at Oslo kommune gjer vegetarmat til standard ved arrangement

innenriks

Vegetarmat skal gjerast til standard ved arrangement, skriv Vårt Oslo.

«Vegetarmat skal være standardvalget på kommunale arrangementer. At vegetarmat skal være standardvalget betyr at det er vegetarisk mat som serveres», heiter det i eit direktiv sendt frå byrådet til 55 kommunale verksemder i Oslo 3. januar i år.

«Med mindre gjesten ber om noe annet», blir det presisert vidare.

Oslo Senterparti reagerer og meiner det ikkje er bra for norsk matforsyning.

– Byrådet burde heller jobbe for at kommunen skal tilby kortreist mat enn å jobbe mot matproduksjon som vi har naturgitte føresetnader for, seier bystyrerepresentant Morten Edvardsen i Senterpartiet i Oslo.

I 2019 gjorde Oslo kommune ifølgje Nettavisen vegetarmat til standardval ved julebordet sitt, og dei som ønskte kjøtt, måtte seie frå på førehand.

