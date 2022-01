Kriminalomsorga om Breivik: Nærliggjande fare for nye terrorhandlingar

innenriks

Ein jurist i Kriminalomsorga (KO) gjorde i retten onsdag greie for grunngivinga deira for om Breivik kan prøvelauslatast eller ikkje.

I 2021 er det ikkje nokon vesentlege endringar frå 2011 rundt dei politiske haldningane hans, slår KO fast.

– Breivik gir i dag eit visst inntrykk av at drapa og bomba var uheldig, men vurderer seg som ein soldat som gjorde det som måtte gjerast, heiter det i KOs vurdering.

Vidare viser dei til at psykiater Randi Rosenqvist meiner at Breivik når som helst kan finne at militante tiltak er å føretrekkje, sidan han har heilt urealistiske tankar om livet som prøvelauslaten.

Overføring til eit anna fengsel

KO har òg lagt vesentleg vekt på Breiviks manglande nettverk og dei personane han reknar som aktuelle som personlege kontaktar. Han har mellom anna prøvd å sende brev til islamfiendtlege organisasjonar. Desse vart stoppa, noko Breivik protesterte mot.

KO tek sikte på å vurdere ei overføring til eit anna fengsel med eit anna tryggingsregime for soninga, men reknar med at kommunikasjonskontrollen blir halden oppe også i dette tilfellet.

Strenge vilkår

Om Anders Behring Breivik ein gong skulle komme ut på prøve, måtte det vere under svært strenge vilkår, men det ville truleg ikkje vere nok, meiner Kriminalomsorga.

Blant kriteria som blir lista opp i KOs tilråding, er at prøvetida då måtte ha vore så lang som mogleg. Breivik ville, dersom han skulle prøvelauslatast ein gong i framtida, måtta overhalde vilkåra i ikkje mindre enn fem år, og fengselet går ut frå at den perioden må forlengjast.

I tillegg måtte Breivik budd på ei adresse som Kriminalomsorga valde, ha innetid frå 23.00 til 06.00 kvar dag og la Kriminalomsorga og Friomsorga styre store delar av livet hans. Han ville ikkje kunne ha kontakt med fornærma og etterlatne etter terrorangrepa, ei heller kriminelle høgreekstreme miljø.

