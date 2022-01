Helseministeren vil klargjere regelverket om utskriving av blåreseptar

innenriks

– Vi ser at denne forskrifta har urimelege utslag. Det er på ingen måte intensjonen at ein enkelt feil skal medføre store, personlege bøter. Vi ser derfor på moglegheita for å klargjere regelverket og kva reaksjonar som er rimelege, seier ho i ei pressemelding.

Helse- og omsorgsdepartementet skriv at eit eventuelt gebyr skal vere det siste alternativet før inndraging av retten til å skrive ut legemiddel.

Straffegebyret vart innført etter at Riksrevisjonen i 2015 påpeika behov for fleire sanksjonsmoglegheiter mot legar som bryt blåreseptordninga.

