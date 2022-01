Helsedirektoratet opnar for preventiv bruk av koronasertifikat – FHI skeptiske

innenriks

Med preventiv bruk blir det meint at koronasertifikat blir vurdert som eit sjølvstendig tiltak, og ikkje for å gi lette frå eksisterande smittevernrestriksjonar.

I eit svar til Helsedepartementet skriv Helsedirektoratet at dei meiner dette i så fall bør målrettast mot arenaer med høg smitterisiko, der tiltaksbyrda ved koronasertifikat er avgrensa.

Skjenkestader, pubar, nattklubbar og offentlege arrangement der mange personar møtest og minglar utan avstand og faste sitjeplassar, blir trekte fram som dei mest relevante arenaene.

FHI svarer på si side at dei har lita tiltru til at preventiv bruk av koronasertifikat kan førebyggje smittespreiing i vesentleg grad. Samtidig understrekar dei at effekten av koronasertifikat ikkje er godt nok evaluert opp mot andre smitteverntiltak.

Dei meiner det vil ha størst smittereduserande effekt dersom koronasertifikatet berre er gyldig for dei som er fullvaksinerte eller naturleg immune etter tidlegare gjennomgått covid-19. Dei påpeikar at dette vil vere inngripande.

– Preventiv bruk av koronasertifikat utan moglegheit til tilgangstesting er eit inngripande tiltak med sannsynleg avgrensa smittereduserande effekt. Det er ei rekkje utfordringar ved ei slik løysing, og det bør vere ei politisk avgjerd å avvegar ulike omsyn, skriv dei.

