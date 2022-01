Forsvarsministeren vil ikkje ta militære grep som nabolanda

innenriks

Bileta av svenske soldatar som patruljerer gatene på Gotland, har fått stor merksemd òg her heime dei siste dagane. Sverige seier soldatane er kommandert ut for å vise at Sverige ikkje er naiv.

– Først og fremst viser det at Sverige ser alvoret i situasjonen og agerer ut frå det, seier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til NTB.

Han seier han forstår at slike bilete kan vekkje uro.

– Men samtidig er det òg viktig å understreke det som er sagt tydeleg på svensk side, at dei ikkje ser nokon grunn til å frykte eit angrep på Sverige. I det ligg det at det ikkje er grunn for uro verken på norsk eller svensk side, seier Enoksen.

Ingen auka aktivitet frå norsk side

Danmark har på si side valt å sende forsterkningar til Nato-styrkane i Baltikum. Noreg har ikkje fått førespurnad om å auke nærværet vårt der, seier Enoksen. Ei heller tek vi militære grep på heimebane slik svenskane gjer.

– Vi følgjer med og har auka årvakenheit i nord, men vi ser ikkje grunn til å setje i verk aktivitet ut over det no, seier Enoksen.

Han påpeikar at Noreg allereie har styrkar til stades i Litauen, og at ein eventuell førespurnad frå Nato om å auke nærværet må vurderast om han kjem.

Enoksen seier at han «anser det som uaktuelt» å sende norske styrkar til Ukraina for å bidra med opptrening av ukrainske styrkar, slik det har vorte foreslått tidlegare.

– Særs spent

Situasjonen i Ukraina vurderer forsvarsministeren som særs spent etter dei store russiske troppeforflytningene dit.

– Det er ingen tvil om at dei er i stand til å gjennomføre ei krigshandling mot Ukraina. Så er Nato-sporet og vårt spor det same: Det er å følgje det diplomatiske sporet, sjå kva som kan vere mogleg å få til. Det er opp til Russland, seier Enoksen.

Russland har stått knallhardt på at Vesten må innfri krav som her blir omtalt som umoglege å innfri, som å garantere at Ukraina ikkje blir del av Nato, eller at det ikkje skal utplasserast vestlege våpen der.

Samtidig har Russland auka aktiviteten sin i Austersjøen, medan det òg kjem meldingar om uidentifiserte dronar over nøkkelmål i Sverige, mellom anna over tre av atomkraftverka i landet. Det er ukjent kven som står bak desse droneflygingane.

Den russiske aktiviteten i Austersjøen blir følgd tett.

– Det er ikkje unormalt at Russland har fartøy inn i Austersjøen, men det er ein auka aktivitet no. Så står det att å sjå kor desse fartøya skal. Det er ikkje utenkjeleg at det har samanheng med dei store troppeforflytningene som er gjort inn mot Ukraina, seier Enoksen.

– Ikkje unormal aktivitet i nord

Han understrekar at Noreg ikkje ser nokon auka eller unormal aktivitet på russisk side i nord.

– Vi har løpande dialog med naboane våre og har god dialog òg med Sverige. Vi både orienterer kvarandre og har kontakt. Det betyr òg at vi òg følgjer utviklinga i Austersjøen, men først og fremst utviklinga i nord, seier Enoksen.

Enoksen seier at Nato står samla, og at han ikkje opplever noka usemje internt i forsvarsalliansen om linja ein skal leggje seg på overfor Russland.

– Så ligg det i botn at Ukraina ikkje er Nato-medlem, men Ukraina må stå fritt til sjølv å bestemme alliansepartnarane sine. Dei kan ikkje la Russland diktere eller styre det, seier Enoksen.

– Eg synest den finske presidenten gav ein god bodskap om det i jula der han var tydeleg på at det er Finland som avgjer om dei skal bli medlem av Nato eller ikkje, seier forsvarsministeren.

