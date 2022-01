innenriks

I rapporten skriv FHI at det var sju påvisingar av varianten 4. januar, men at dette hadde auka til 611 påvisingar 19. januar.

Virusvarianten som blir kalla BA. 2, er påvist hovudsakleg i Oslo.

Eigenskapane til undervarianten er ikkje kjende anna enn at han er meir smittsam enn den originale omikronvarianten (BA. 1) og aukar tilsvarande i Danmark og Sverige og kan sjå ut til å raskt ta over for BA. 1, ifølgje FHI.