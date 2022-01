Avviklinga av kompensasjonsordninga for næringslivet får refs

innenriks

Onsdag vart det kjent at SV og regjeringa har vedteke å avvikle kompensasjonsordninga for næringslivet etter 28. februar. Selskapa som får støtte, får avgrensa høve til å auke leiarlønningane.

Det opplyser Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) reagerer på avviklinga og uttaler at dersom kompensasjonen skal avviklast, bør også smitteverntiltaka fjernast etter 28. februar.

– Så lenge det er smitteverntiltak, vil det vere behov for kompensasjon. Det vil bli krevjande for bedriftene å handtere sjukefråværet som kjem, seier viseadministrerande direktør Anniken Hauglie i NHO.

Sivert Bjørnstad i Framstegspartiet reagerer også på at ordninga blir skrota.

– Det er uforståeleg at regjeringa og SV av ideologiske grunnar skrinlegg kompensasjonsordninga. Det må vere smittesituasjonen og eventuelle restriksjonar som regjeringa pålegg næringslivet, som må vere førande for kor lenge ordninga skal vare, seier Bjørnstad.

Restriksjonar på bonusar og leiarlønn

Frå 28. februar vil det bli lagt inn det Kaski kallar «sosiale krav», som restriksjonar på ekstraordinære bonusar og auka leiarlønningar for selskapa som får støtte.

– Vi legg til krav om at det heller ikkje skal gjennomførast ekstraordinære lønnsutbetalingar eller bonusutbetalingar. Dermed skal det ikkje vere mogleg å omgå utbytteforbodet som ligg i ordninga, seier ho.

Det skal førast etterkontroll på ordninga, og ein kan måtte betale tilbake støtta dersom ein har gjort den typen disponeringar som omgår utbytteforbodet, forklarer Kaski.

NHO: Overskotsforbod svært uheldig

NHO reknar det som svært uheldig at det blir innført overskotsforbod, og ventar at regjeringa sørgjer for at overskotsforbodet får ei betre innramming.

– Før dei må betale tilbake tilskot, må bedriftene få trekkje frå underskot i 2020 og få ein terskel for overskot som gjer det mogleg å behalde ein rimeleg arbeidskapital og ha høve til å betale lån og utføre vedlikehald når dei skal reise seg etter pandemien, seier Hauglie.

Ho er skuffa over at Stortinget ikkje tok eit større ansvar for dei ekstraordinære kostnadene gjennom å forkorte arbeidsgivarperioden ved sjukefråvær til tre dagar.

