Aukar støtta til permitterte og frilansarar

Ordningane blir òg forlengde ut mars.

Det vart klart då regjeringspartia Ap og Sp og støttepartiet SV onsdag presenterte resultatet av forhandlingane som har gått føre seg i vel ei veke i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Ti ulike støtteordningar er omfatta av ordninga, som i utgangspunktet hadde ei ramme på godt og vel 2,2 milliardar kroner. Denne er no auka med 831 millionar til ei antatt kostnadsramme på 3,1 milliardar kroner, opplyser Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

Aukar dekningsgraden

– For sjølvstendig næringsdrivande blir ordningane utvida til å gjelde ut mars. I tillegg er dekningsgraden auka frå 60 til 70 prosent, seier Lundteigen.

Det betyr at sjølvstendig næringsdrivande, frilansarar og lærlingar får dekt opptil 70 prosent av tapte inntekter.

Like etter nedstenginga i midten av desember varsla regjeringa at tiltaka skulle forlengjast ut februar. No blir det altså ut mars i staden.

Tuva Moflag (Ap) seier til NTB at det er den endra pandemisituasjonen som gjer forlenginga nødvendig.

– Når vi no står her fem veker etterpå, så behandlar vi det med utgangspunkt i den situasjonen vi er i no. Vi har hatt veldig strenge tiltak heilt fram til 14. januar, og sjølv om det har vore betydelege lettar, så erkjenner vi at det framleis er ei uvisse. Smittetoppen ligg antakeleg framfor oss, og det er framleis enkelte geografiske område og bransjar som er særleg hardt ramma, seier ho.

SV-gjennomslag

SV er godt fornøgd med å ha fått gjennomslag for fleire av krava sine.

– Vi har komme langt på alle krava. Vi er godt fornøgd med det. I politikken blir ein aldri heilt fornøgd, men vi kjenner vi har gjort ein viktig jobb for folk som står i ein vanskeleg situasjon og er avhengige av at velferdsstaten stiller opp, seier SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

No vil grupper som kunstnarar og taxisjåførar bli kompenserte høgare, slår han fast.

– Vi kjenner vi har fått løfta dei gruppene. Folk som er blitt kasta ut av ordningane, kan no søkje seg tilbake, seier Fylkesnes, som kom inn i forhandlingane mot slutten då dei vart løfta opp til parlamentarisk leiar-nivå.

Dagpenge-grep

I tillegg er det teke grep for å hindre at folk som har vore permitterte fleire gonger, vil få redusert dagpengegrunnlag og dermed få mindre i støtte ved nye permitteringar.

I forkant av forhandlingane frykta SV at dette kunne bli ei fattigdomsfelle for særleg lågtlønte grupper.

– Det har vore ein teknisk diskusjon. Men vi har komme til ei god løysing, seier Fylkesnes.

– Dette gjeld jo gjerne ei gruppe som verkeleg har fått merke køyret, og som i tillegg fell mellom stolane, seier han.

– Stor betydning

Særleg for kulturarbeidarar har forbetringane stor betydning, påpeikar Arbeidarpartiets Torstein Tvedt Solberg i ei pressemelding.

– Dette er ei ekstremt viktig ordning for dei mange frilansarane og sjølvstendige i kulturlivet. Smitteverntiltaka rammar kulturlivet hardt, seier han.

Solberg understrekar samtidig at ordningane må førast vidare så lenge pandemien varer, og smittevernrestriksjonar hindrar denne gruppa i å jobbe.

– Vi har trass alt eit kulturløft å gjennomføre. Då treng vi eit levande kulturliv etter krisa, seier han.

