MDG krev at regjeringa droppar frihandelsavtale med Kina

– Noreg er eit av få land i verda som no vil binde seg tettare til diktaturet gjennom ein frihandelsavtale, samtidig som kritikken mot Kinas aukande brutalitet og menneskerettsbrot aukar i resten av verda. Det skjer utan reell debatt i Stortinget, seier MDGs næringspolitiske talsperson på Stortinget, Rasmus Hansson, til VG.

Partiet ber i ein interpellasjon i Stortinget om at Noreg seier opp normaliseringsavtalen frå 2016.

– Den er eit stjernedøme på at eit demokratisk land set krava til eit stadig mektigare diktatur framfor sine eigne interesser. Avtalen undergrev norsk demokrati og sjølvråderett, og må seiast opp, seier Hansson.

MDG ønskjer òg at Noreg avbryt frihandelsforhandlingane mens ein ventar på betring i menneskerettssituasjonen i Kina. I så fall ville Noreg følgt etter EU, som ventar på den planlagde investeringsavtalen sin med landet.

Utanriksdepartementet svarer at Noreg kan uttrykkje uro for menneskerettssituasjonen i Kina, og at det òg blir gjort i dag.

– Det ligg ingen bindingar på norsk Kina-politikk som følgje av den politiske normaliseringa i 2016, seier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap).

