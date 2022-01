Luftfartstilsynet: Ikkje opplevd 5G-problem i Noreg

innenriks

I eit brev tysdag åtvara toppleiarane i USAs største flyselskap om at det kan bli «katastrofale forstyrringar» for både reising og transport av varer om teleselskapa rullar ut 5G-teknologien. I tidlegare fråsegner er det vist til at det nye systemet kan skape trøbbel for utstyret flya bruker til å måle høgde med.

Seksjonssjef Henning Tennes for Flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet opplyser til NTB at dei ikkje har opplevd slike problem i Noreg.

– Vi har ikkje opplevd liknande problem i Noreg, men vi er kjende med problematikken i USA. Luftfartstilsynet følgjer opp dette temaet her i Noreg kontinuerleg, og det er utført ein test ved ei norsk lufthamn. Denne gav ikkje negative utslag, seier han.

Han seier Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) òg er gjort merksam på temaet.

Også i andre europeiske land er 5G-teknologien allereie i bruk. Det er EUs luftfartstilsyn Easa som leier oppfølginga av saka. Dei har ifølgje Reuters tidlegare uttalt at problemet er spesifikt til amerikansk luftrom, og at det «på dette stadium ikkje er identifisert nokon risiko for utrygge forstyrringar».

