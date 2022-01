Kriseforhandlingar i Stortinget går føre seg for fullt

innenriks

Men førebels held partane korta tett til brystet om kva dei kan bli samde om.

Både måndag og tysdag var det fleire møte i finanskomiteen. På bordet ligg den foreslåtte krisepakken til Ap-Sp-regjeringa på 20,2 milliardar kroner til koronaramma bedrifter, kulturliv og kollektivtrafikk.

– Vi jobbar på og har god dialog når det gjeld lønnsstøtta og kompensasjonsordninga. No gyv vi også laus på alle dei store tildelingane som ligg inne i pakken, seier finanspolitisk talsperson for SV Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Vil dra seg til

Ho håpar dei skal greie å lande ei løysing på lønnsstøtte og kompensasjon til bedriftene onsdag. Fredag skal Stortinget behandle dei to sakene.

– Førebels har vi gode samtalar, men det vil sikkert dra seg til i sluttspurten, seier ho.

SV har kravd ei rekkje endringar når det gjeld lønnsstøtta og kompensasjonsordninga. Mellom anna vil ikkje partiet gå med på å trappe ned lønnsstøtta frå 40.000 til 35.000 kroner i februar, slik regjeringa foreslår.

Partiet vil òg senke taket i kompensasjonsordninga og krev strengare vilkår for bedriftene.

Straum og støtteordningar

Parallelt forhandlar energi- og miljøkomiteen om regjeringsforslaget om å auke straumstøtta til hushalda. Forslaget har ein prislapp på 3,4 milliardar kroner.

Måndag kom regjeringa også med forslag om ei likelydande straumstøtte til bøndene og veksthusnæringa, som inneber at staten tek 55 prosent av rekninga når straumprisen overstig 70 øre per kilowattime i desember og 80 prosent for tidsrommet januar til mars.

I arbeids- og sosialkomiteen blir det jobba med forslaget om støtteordningar for permitterte, frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande.

Også der har SV stilt fleire krav for å betre ordningane, mellom anna ein ny utrekningsmodell for å hindre at dagpengane til folk som har vore permitterte fleire gonger, krympar.

