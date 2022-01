Kraftige reaksjonar på nye utvinningsløyve på norsk sokkel

innenriks

Styresmaktene vurderte søknader frå til saman 31 selskap hausten 2021. Av dei 53 utvinningsløyva er 28 i Nordsjøen, 20 i Norskehavet og 5 i Barentshavet.

Equinor har fått 26 nye utvinningsløyve, 12 løyve som operatør og 14 som partnar, medan Aker BP har fått 15 løyve, 7 som operatør.

17 av utvinningsløyva er tilleggsareal til eksisterande utvinningsløyve.

– Vidare leiteaktivitet og nye funn er avgjerande når vi skal utvikle den norske petroleumsindustrien vidare til det beste for heile landet, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i ei pressemelding.

Tildeling i førehandsdefinerte område (TFO) er ein årleg leiterunde i dei mest modne områda på norsk sokkel. Dei 28 oljeselskapa får tilbod om andelar i ein eller fleire av desse løyva. 15 selskap får tilbod om eitt eller fleire operatørskap.

– Arealtildelinga i dag er eit viktig bidrag for å halde oppe leiteaktiviteten framover og for at vi kan gjere nye, lønnsame funn, seier Mjøs Persen.

– Galskap

Lars Haltbrekken i SV reagerer kraftig på tildelingane til regjeringa.

– Dette er galskap, seier Haltbrekken til NTB.

Han reagerer særleg på lisensane som er gitt på Mørebankane og i Barentshavet.

– Dette viser at snakket til regjeringa om å verne sårbare område mot oljeboring, er nettopp det – berre snakk, seier Haltbrekken.

Han meiner tildelingane viser at det var rett av SV å stå utanfor regjering.

– Oljetørsten i denne regjeringa kjenner ingen grenser.

Naturvernforbundet er svært skuffa over den nye regjeringa.

– Her startar regjeringa med å markere klimapolitikken sin på verst tenkjeleg vis! Dette er gambling på at verda ikkje når klimamåla, med sårbar natur og framtidige generasjonar som innsats. Regjeringa må lytte til folket, som vil ha ein kraftfull klimapolitikk, og la olja liggje, seier nestleiar Pernille Hansen i Naturvernforbundet.

Greenpeace-sjef Frode Pleym reagerer sterkt på at Støre-regjeringa held fram der Solberg-regjeringa slapp, med å køyre over åtvaringane frå klimaforskarane om at klimaet ikkje toler meir oljeleiting.

Organisasjonen er særleg uroleg for den nordlegaste lisensen, som ifølgje Greenpeace ligg tett inntil den kontroversielle «iskantsona».

– Støre-regjeringa viser sitt sanne ansikt ved å setje kravet frå oljeindustrien om nye leitelisensar over behovet for ei rettferdig, grøn omstilling, seier Pleym.

– Gode nyheiter

TFO-konsesjonsrundane skjer årleg og innanfor eit førehandsdefinert område. Dei vart innførte i 2003.

– Det er gledeleg at selskapa framleis har stor tru på at det er meir å finne i område med kjend geologi og i nærleiken av eksisterande infrastruktur. Det er viktig å påvise desse ressursane, slik at ledig kapasitet i allereie etablerte prosessanlegg og røyrsystem kan utnyttast. Då kan sjølv små funn gi stor verdiskaping, seier direktør for lisensforvaltning Kalmar Ildstad i Oljedirektoratet i ei pressemelding.

Han legg til at tildelinga i år viser at det framleis er eit stort mangfald blant aktørane med ei god blanding av små og mellomstore selskap og dessutan store internasjonale aktørar.

Administrerande direktør Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass karakteriserer tildelinga som gode nyheiter.

– Gjennom ei aktiv tildeling av areal bidreg styresmaktene til at selskapa kan påvise og vinne ut funn som ligg nær utbygd eller planlagd infrastruktur. Den breie interessa frå industrien i denne runden viser at selskapa framleis har stor tru på framtida på norsk sokkel, seier Blindheim.

Ho legg til at det også er viktig for å kunne finansiere den grøne omstillinga i næringa og for å nå klimamåla.

– Norsk olje- og gassbransje har sett seg som mål å redusere utsleppa på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050, seier Blindheim.

(©NPK)