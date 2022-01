Kommunane får skatteløft

innenriks

– Dette er veldig gledelege tal, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Han viser til ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at skatteinngangen til kommunar og fylkeskommunar låg på 236,4 milliardar kroner i 2021. Det er 9,2 milliardar kroner meir enn det som vart anslått i statsbudsjettet for 2022.

Desse midlane kan kommunane og fylkeskommunane no disponere fritt, påpeikar statsråden.

– Men det er veldig viktig at kommunane tek høgde for at store delar av denne meirskatteveksten ikkje gir eit varig høgare inntektsnivå, åtvarar han.

Gram forklarer at den auka skatteinngangen i stor grad kjem av éingongsinntekter.

– Derfor er det neppe klokt å setje mykje av dette inn i varig drift, seier han.

I staden kan pengane brukast på å betale ned gjeld eller gjere investeringar, foreslår han.

