Ekstremistforskar sterkt kritisk til at Breivik-forklaring vart send direkte

innenriks

I retten sa Breivik mellom anna at han hadde vorte hjernevaska av ei nazistisk gruppe, og at han handla på ein uspesifisert ordre frå dei då han gjennomførte terrorangrepet.

Bjørgo, som leier Senter for ekstremismeforsking C-REX ved Universitetet i Oslo, seier at lite tyder på at Breivik verkeleg hadde kontakt med gruppa han la skulda på i retten.

– Det viktigaste her er at han på ein måte eksternaliserer all skuld til ei fiktiv rørsle. Det finst ei rørsle, men den har han aldri hatt nokon fysisk kontakt med. Han bruker dette til å fråskrive seg sjølv alt personleg ansvar. Det er det mest slåande i det han seier, seier Bjørgo til NTB.

Professoren er sterkt kritisk til at forklaringa til Breivik denne gongen vart filma og send direkte i enkelte medium. Breivik nytta også denne gongen høvet til å komme med høgreekstrem propaganda.

– Eg er først og fremst veldig kritisk til nyheitsmedium som strøymer dette direkte. Eg har ikkje følgt kva som har vorte strøymd, men eg har vorte fortalt at det er ganske mykje av somme og mindre av andre, seier Bjørgo.

– I manifestet sitt la han nettopp vekt på å bruke rettssaka til å få publisitet rundt bodskapen sin. Det lykkast han i avgrensa grad med i 2012. Då vart ikkje forklaringa hans strøymd direkte, seier Bjørgo.

(©NPK)