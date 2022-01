Den geografiske inndelinga til statsforvaltarane skal vurderast

innenriks

– Det er tre år sidan den nye strukturen for statsforvaltarane tredde i kraft. No er fleire fylke i ein prosess rundt deling som igjen kan føre til endringar i fylkesinndelinga. Derfor er det viktig å no gjennomføre ei evaluering av statsforvaltarstrukturen, med særleg vekt på å få fram erfaringane i kommunane, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Den nye statsforvaltarstrukturen vart innført 1. januar 2019. Då vart 16 embete til 10.

Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i oppdrag å gjennomføre ei evaluering av statsforvaltarstrukturen innan 1. oktober i år.

