Breivik ville ikkje ta ansvar for drapa 22. juli

I det som starta som ei intrikat forelesing for Telemark tingrett, sa ein dresskledd Breivik (42) at han var radikalisert då han utførte terrorangrepa i 2011. Skulda for drapa la han på nynazistgruppa Blood and Honour.

– Eg vil aldri utføre ein militant aksjon igjen. Den personen eg var for ti år sidan, eksisterer ikkje lenger, sa Breivik, som valde å stå under den fleire timar lange forklaringa.

Breivik viste frå første stund av rettssaka inne i Telemark fengsel at han ti år etter terrorangrepa som skaka heile verda, ikkje har gitt slepp på tankane om raseteori og kvit makt. Trass i tilrådinga frå sin eigen forsvarer, advokat Øystein Storrvik, møtte han tilskodarane i den provisoriske rettssalen med nazisthelsing. Han poserte med plakatar som gav uttrykk for den same høgreekstreme ballasten som han målbar etter at 77 menneske vart drepne i Oslo og på Utøya.

– Krigsforbrytar

I ei personleg retta forklaring til dommar Dag Bjørvik tilbaud 42-åringen, som no har sete ti år isolert i fengsel, fleire alternative løysingar på korleis han kunne sleppe ut av fengsel.

– Eg er ein krigsforbrytar. Eg tenkjer at det er umogleg for meg å leve andre stader i Noreg enn på Svalbard. Sjølv der er det problematisk, sa Breivik.

Tidlegare hadde han tilbode seg å gi avkall på det norske statsborgarskapet, bli utvist frå Noreg eller bli sett i husarrest.

Han sette likevel som føresetnad at det var domstolen og påtalemakta som måtte gi han ordre om å oppgi den politiske ambisjonen. Dette er ifølgje Breivik den einaste måten han kan bli løyst frå banda til den høgreekstreme gruppa han seier han tilhøyrer.

– Kulturkrig

Då aktor Hulda Karlsdottir refererte grunngivinga for at Breivik sonar ei forvaringsstraff, og las opp skadane og dødsårsakene til kvart enkelt offer for terroren, kom det ingen annan synleg reaksjon enn at han prøvde å irettesetje statsadvokaten for å utelate opplysningar for dommaren.

Breivik brukte store delar av forklaringa si på å gå gjennom verdssynet sitt og omgrep som kulturkrig, historiske linjer som strekkjer seg fleire tusen år tilbake i tid og kvit makt-rørsla. Han understreka at han uansett vil bruke resten av livet på å arbeide for sitt syn, sjølv om han tek avstand frå vald.

Då Karlsdottir spurde Breivik om kven som gav han ordre om å utføre massedrapa, forklarte han at han hadde vorte radikalisert av etterkommarar etter tyske SS-soldatar, som etter andre verdskrigen har etablert eit desentralisert militant terrornettverk.

– Det var ikkje eg

Breivik seier at det han forklarte etter angrepet om at han var ein riddar i Knights Templar, var eit dekke for å forsvare nynazistgruppa Blood and Honour.

– Eg fekk ein ordre frå kollektivet om å reetablere Det tredje riket, det var ingen enkeltperson, sa Breivik, som sa at han ikkje lenger hadde kontroll over seg sjølv då han utførte terrorhandlingane 22. juli.

– Angrar du, spurde aktor Breivik

– Eg gjennomførte ikkje 22. juli. Det var ikkje eg. Eg var soldat og radikalisert. Det er Blood and Honour som ber det fulle ansvaret, svarte Breivik.

Han seier han framleis er medlem.

– Blood and Honour veit ikkje at eg er medlem. Dei fekk vite det i dag. På grunn av dykk som har halde meg isolert i ti år. Det er ikkje mi skuld, sa Breivik mot slutten av utspørjinga til aktor.

