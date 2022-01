Aktor gjekk gjennom alle drapa Breivik gjorde seg skuldig i 22. juli

innenriks

Nitid og nøkternt gjekk statsadvokat Hulda Karlsdottir gjennom det terrordommen inneheld om kvar og ein av dei som vart drepne av Anders Behring Breivik (42). Karlsdottir heldt innleiingsforedraget sitt tysdag formiddag. Ho argumenterte for at handlingane Breivik gjorde for ti år sidan i seg sjølv må tilleggjast ei sentral rolle, når spørsmålet for retten er om han framleis er farleg.

– Ved vurdering av faren for tilbakefall skal det leggjast vekt på lovbrotet som er gjort, samanhalde med den sosiale åtferda og funksjonsevne til tiltalte, sa Karlsdottir før ho starta opplesinga si av viktige delar av dommen mot Breivik.

Telemark tingrett starta tysdag behandlinga av Breiviks krav om prøvelauslating frå terrordommen på 21 års forvaring. Vel ti år etter terrorhandlingane 22. juli 2011 har den no 42 år gamle mannen nytta seg av retten til å be om prøvelauslating idet minstetida for forvaringsstraffa på 21 års fengsel er gått ut.

Domstolen skal bruke tre dagar til hovudforhandlinga.

Aktor: – Hjarteskjerande

Kledd i svart dress kom han inn i den provisoriske rettssalen i gymsalen i fengselet nokre minutt før retten skulle setjast. Breivik – som understreka at han ikkje ønskte å bli tiltalt som Fjotolf Hansen, namnet han har skifta til – gjorde nazihelsing og vende seg til pressen med ein høgreekstrem bodskap før han inntok plassen sin ved sida av advokat Øystein Storrvik.

Det sentrale for retten er om det er nærliggjande fare for at Breivik på nytt skal gjere seg skuldig i alvorlege, kriminelle handlingar dersom han blir lauslaten. Derfor er det avgjerande at retten har klart for seg kva som er «det begåtte lovbrotet» – terrorhandlingane som etterlét seg 77 menneske døde i regjeringskvartalet og på Utøya, poengterte Karlsdottir.

– Eg må understreke at sjølv om dette er ein nøkternt skriven dom, er innhaldet i han hjarteskjerande, sa statsadvokaten.

Breivik sjølv viste ingen reaksjonar under gjennomgangen av drapa og terrorhandlingane, men rista svakt på hovudet mellom anna då temaet var striden rundt kor tilrekneleg han er. Han vart dessutan stansa og irettesett av administratoren i retten, sorenskrivar Dag Bjørvik, då han heldt opp ein plakat mot pressen.

– Slutt med den plakaten. Vi vil ikkje ha den slags under aktors innleiing, sa han, og Breivik repliserte «greit».

Forklarer seg etter lunsj

Breivik har sjølv førebudd seg grundig til rettssaka, ifølgje advokat Storrvik. Den startar med den frie forklaringa hans etter lunsj, før aktor og forsvararen skal stille han spørsmål.

Men allereie før retten vart sett, viste Breivik fram fleire plakatar med tekst og bodskap han tilsynelatande ønskte formidla av pressen – ein av det påklistra veska han bar då han kom til rettssalen. Overfor retten påpeika han at han var stortingskandidat for partiet Nordisk stat, noko han òg tidlegare har uttalt.

Karlsdottir var tydeleg på at det er Breiviks fungering og faren for eventuelle nye alvorlege, kriminelle handlingar som skal underleggjast vurderinga til retten – ikkje korleis han opplever soninga eller dei faktiske soningsforholda på avdeling for særleg høg tryggleik i Skien fengsel.

– Kva slags soningsforhold Breivik har i fengselet er heilt underordna. Det store temaet her er faren knytt til lauslating, sa ho.

Breiviks forsvarar Øystein Storrvik har i intervju i forkant av rettssaka peika på at han vil konsentrere seg om at Breivik har hatt manglande soningsprogresjon i løpet av tida han har sete i fengsel.

