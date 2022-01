Stor snøskredfare nord for Trollheimen tysdag og onsdag

innenriks

Farevarselet gjeld frå tysdag, ifølgje Varsom.no.

Dei siste dagane har det komme nysnø mange stader. Med høgare temperatur og nedbør som regn tysdag, vil snøskredfaren auke i store delar av landet, skriv Meteorologisk institutt på Twitter.

Raudt farenivå inneber at det skal lite ekstra belastning til for å utløyse skred, som til dømes at ein person ferdast i området. Derfor blir folk oppmoda til å halde god avstand frå utløpsområde for skred.

Områda med raudt farevarsel er Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen.

Fjellområda i Sør-Noreg held seg stort sett på oransje nivå.

