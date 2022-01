God økologisk tilstand i norske fjellområde – så vidt

innenriks

– Vi hamnar så vidt over grenseverdien for god økologisk tilstand, fortel Erik Framstad, seniorforskar i Norsk institutt for naturforsking (Nina).

Nina har saman med NMBU, NTNU og UiB gjennomført den første nasjonale vurderinga av økologisk tilstand for fjell. Vurderinga er basert på 19 indikatorar som seier noko om struktur, funksjonar og produktivitet i fjelløkosystemet.

Døme på nokre av desse indikatorane er rein, smågnagarar og areal av isbrear. Indikatorane blir vurderte på ein skala mellom 0 og 1, der 1 er lite menneskepåvirka og 0 er svært forringa økologisk tilstand.

– Konklusjonen om god økologisk tilstand i norske fjell er usikker, dels fordi tilstandsverdien ligg så nær grenseverdien. Vi burde dessutan hatt eit meir balansert sett med indikatorar, sidan vi manglar dekning av viktige delar av økosystemet som ulike plantegrupper, insekt og jordlevande artar. I tillegg er det sannsynleg at den framtidige utviklinga for viktige påverknader som klimaendringar og infrastrukturutbygging vil påverke den økologiske tilstanden i fjellet negativt, seier Framstad.

Det er ifølgje Nina særleg tre indikatorar som trekkjer tilstandsverdien ned: fjellrev, smågnagarar og jerv.

Miljødirektoratet er fornøgd med at tilstanden blir vurdert som god. Kva som skal vere målet for kor god tilstanden skal vere i fjellet, er ei politisk vurdering, skriv dei i ei pressemelding.

(©NPK)