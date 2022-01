Breivik i retten på nytt – får tre timar til å forklare seg

innenriks

Klokka 9 tysdag set sorenskrivar Dag Bjørvik retten i den førebels siste av Breiviks rettslege framstøytar. Gjennom tre dagar skal domstolen vurdere kravet frå den terrordømte 42-åringen om prøvelauslating. Saka skal etter planen opp til doms torsdag – etter ei svært avgrensa bevisføring som skal klargjere om vilkåra for prøvelauslating er innfridde.

– Han har etter norsk lov rett til å få prøvd spørsmålet om innesperring etter ti år, og den retten har han bestemt seg for å bruke, seier advokat Øystein Storrvik til NTB.

Han har representert Breivik i retten etter at dommen på 21 års forvaring vart kunngjord i Oslo tingrett sommaren 2012. Storrvik ønskjer ikkje å gå konkret inn på kjernespørsmålet i saka – treng samfunnet framleis ekstraordinært vern mot mannen som drap 77 menneske i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011?

Breivik har planlagt nøye

– Det er det heile saka dreier seg om. Eg kjem først og fremst til å konsentrere meg om at det har vore fråvær av progresjon i soninga for Breiviks del. Same kor forferdelege ting ein har gjort, så skal det vere element av soningsprogresjon. For Breiviks del er det heilt fråverande, seier Storrvik.

Breivik har planlagt nøye korleis han skal bruke tida i retten og kva han skal snakke om, stadfestar forsvararen. Han startar forklaringa si allereie før lunsj og skal halde på ut rettsdagen. Det vil seie at retten har sett av vel tre timar til forklaringa hans – omtrent det same som Breivik hadde til rådvelde sist han sett i vitneboksen.

Han har dessutan stemna eitt vitne, Pär Öberg, som er ein profilert medlem av den svenske greina til Den nordiske motstandsrørsla.

– Eg vil ikkje føregripe vitneprovet hans. Det får komme fram i retten, seier Storrvik.

Kan krevje lauslating

Anders Behring Breivik, som også har underteikna kravet sitt med Fjotolf Hansen, vart domfelt sommaren 2012. Han har sona under full isolasjon i ei spesialbygd avdeling, der han er den einaste innsette, i Skien fengsel sidan 9. september 2013.

«Etter endt soning vil tiltalte etter all sannsynlighet fortsatt ha vilje og evne til å utføre mange og svært brutale drap», heiter det i Oslo tingretts dom. Domstolen framhevar at Breivik har uttrykt at han vil halde fram kampen sin bak murane, og at han meiner vald er nødvendig for å nå dei politiske måla sine.

«Dette innebærer at tiltalte også etter soning av 21 års fengselsstraff vil være en svært farlig mann», konkluderte dommarane, med tilvising til vurderinga frå rettspsykiatrane.

Sjølv om Breivik har påpeika at han ikkje lenger er militant, og at han avstår frå vald, har han ved nær sagt alle høve offentleg utført høgreekstreme helsingar og handrørsler. Han vedkjende seg til nasjonalsosialismen, hevda han sist han var i retten.

«Absolutt»for farleg

Statsadvokat Hulda Karlsdottir motset seg at Breivik blir prøvelauslaten og har teke ut ny tiltale. Ho stadfestar overfor NTB at påtalemakta absolutt vurderer det slik at Breivik er for farleg.

Ho baserer seg i hovudsak på risikovurderingane til Randi Rosenqvist, som er tryggingsansvarleg psykiater i fengselet og den psykiateren som har følgt Breivik tettast, og dessutan fengselet sine eigne vurderingar og innstilling. Rosenqvist og to representantar for Kriminalomsorgen kjem for å vitne onsdag.

Rosenqvist vil ikkje føregripe det ho skal leggje fram i retten, men sa til Aftenposten fredag at den nye vurderinga ikkje er vesentleg annleis, eller endra, frå den siste offentleg kjende risikovurderinga gjort i desember 2016.

– Slik vi vurderer det, basert på materialet vi har fått frå Kriminalomsorgen, som har med han å gjere i det daglege, og ei ny risikovurdering gjort av ein psykiater, meiner vi det framleis er fare for at Breivik skal gjere seg skuldig i ny alvorleg kriminalitet, sa Karlsdottir til NTB då det vart klart at Breivik ville krevje å bli prøvelauslaten.

