Meir sannsynleg at vi får fleire renteaukar

Noregs Bank kjem til å følgje planen om å halde styringsrenta på 0,5 prosent når banken offentleggjer renteavgjerda torsdag, ifølgje økonomane. Men fleire av dei argumenterer no for at utviklinga sidan det førre rentemøtet tilseier endå høgare rentebane. Det kan bety at vi får fire renteaukar i år – ikkje tre, som sentralbanken signaliserte i «Pengepolitisk rapport» i desember.

– Det ser ut til å vere det rimelegaste utfallet, seier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til NTB.

I desember vekte det ein del merksemd at rentekomiteen ikkje hadde lagt større vekt på uvissa omkring omikronvarianten og venta med å setje opp styringsrenta til situasjonen var meir avklart. No har regjeringa letta på smittevernet, og mykje tyder på at den nye varianten ikkje får den lammande effekten på samfunnet og økonomien som mange frykta.

– Det er stor uvisse om den vidare utviklinga av pandemien og verknadene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklinga om lag slik vi no ser for oss, vil renta mest sannsynleg bli sett vidare opp i mars, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i grunngivinga for å auke styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent.

Sterk inflasjon

Fleire faktorar tilseier ei oppjustering av rentebanen, først og fremst at inflasjonen ligg langt over det som har vore venta.

* I desember låg prisstigninga godt over overslaget i «Pengepolitisk rapport», noko som tilseier at det viktige inflasjonsmålet på 2 prosent blir fortare nådd enn det Noregs Bank legg til grunn.

* Arbeidsløysa har auka litt, men ikkje så mykje som frykta då omikronvarianten dukka opp i Noreg, poengterer Nordeas Markets i ein fersk renteanalyse.

* Aktiviteten i norsk økonomi er solid, og mykje tyder på at omikron ikkje får den nedkjølande effekten som ein har frykta. Det ser ut til at Noregs Bank får rett i at denne siste smittebølgja mest vil arte seg som ei «hump i veien», skreiv DNB Markets i morgonrapporten sin fredag.

– Då står vi igjen med ein økonomi med ei kapasitetsutnytting over det normale og utsikter til sterkare prisimpulsar i tida som kjem. Alt verkar dermed å liggje til rette for at rentehevingane held fram, og at den neste rentehevinga kjem på møtet i mars, skriv Magne Østnor i DNB Markets.

Trur på fire renteaukar

Prognosen for styringsrenta i «Pengepolitisk rapport» frå desember indikerer ei gradvis normalisering av rentenivået framover, slik at bustadlånsrenta vil liggje rundt 3,1 prosent i 2024.

– Inflasjonsutviklinga har vore ein god del sterkare enn det Noregs Bank la til grunn, og er det eine datapunktet som verkeleg skil seg ut i høve til forventningane, seier sjeføkonom Olsen i Nordea Markets.

– Så, viss vi føreset at alt anna er i samsvar med forventningane, tilseier det ei oppjustering av renteprognosen og aukar sannsynet for ein fjerde renteauke – slik vi har argumentert for ei stund allereie, seier han.

Lettane i smittevernet og eit mildare tilbakeslag enn frykta tilseier auka sjansar for fire rentehevingar i år. Den første av desse vil etter alle solemerke komme i mars, noko Noregs Bank venteleg kjem til å understreke etter rentemøtet onsdag, trur Marius Gonsholt Hov og Nils Kristian Knudsen.

– Kombinert med ein kjerneinflasjon som har akselerert fortare enn det sentralbanken har venta, rausare straumstøtte og i tillegg høgare internasjonale styringsrenteforventningar, ligg det i korta at det er oppsiderisiko til Noregs Banks rentebane, skriv dei i morgonrapporten sin fredag.

