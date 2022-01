Vedum ber Stortinget om 20,2 milliardar kroner til koronatiltak

innenriks

– Regjeringa legg fram eit forslag som vi meiner er viktig og rett, seier Vedum til NTB.

Fredag kjem han til Stortinget med forslag til ein samla krisepakke, som omfattar både næringsliv, kulturliv og frivillig innsats, kollektivtrafikk, luftfart og helse- og omsorg. I alt er pakken på 20,2 milliardar kroner.

Mykje til lønnsstøtte

Summen inkluderer 6,73 milliardar kroner til næringsretta tiltak.

Lønnsstøtta, som vart vedteken like før jul, vil sannsynlegvis sluke brorparten av midlane, ifølgje Vedum.

– No veit vi ikkje kor stor del av den potten som vil bli brukt, men vi ser på permisjonstala at dei er veldig mykje lågare i desember enn det ein kunne frykte. Så det er mykje som taler for at mykje av ordninga vil bli brukt, seier han.

– Men eg håpar jo behovet i sum blir mindre enn det vi legg opp til, legg han til.

I tillegg blir nye 500 millionar plussa på i den kommunale kompensasjonsordninga. Før jul la regjeringa inn ein tilsvarande sum i ordninga.

Kritiske oppgåver

– Dette er den ordninga som vi får mest positive tilbakemeldingar på. Den omfattar først og fremst småbedrifter i kommunane, der eigaren, servitøren og vaskehjelpa er ein og same person, seier Vedum.

Krisepakken omfattar òg 11, 3 milliardar kroner til såkalla kritiske samfunnsoppgåver, under dette 5 milliardar kroner til innkjøp av heimetestar, og dessutan 1,5 milliardar i ekstramidlar til sjukehusa, like mykje til innkjøp av vaksinar og 700 millionar til innkjøp av legemiddel.

Kultur, idrett og frivillig innsats er tilgodesett med 1,7 milliardar ekstra i koronastøtte, medan 488 millionar er sett av til mellom anna hjelpetelefonen for psykisk helse og studentar.

SV-krav

Vedum treng likevel støtte frå SV for å få pakken gjennom i Stortinget. Torsdag varsla SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski at det ikkje nødvendigvis blir grei skuring.

– Ein kan ikkje forvente at vi skal vere eit sandpåstrøingsorgan i Stortinget som bankar igjennom det regjeringa kjem med, slo ho fast overfor NTB.

Ho ser ikkje bort frå nye rundar på lønnsstøtta og gjer det samtidig klart at SV meiner kompensasjonsordninga har vore for omfangsrik og gunstig for bedriftene.

– Den har hatt for høgt tak, og han er gått til for mange bedrifter som eigentleg ikkje har hatt behov for kompensasjon, meiner Kaski.

SV krev òg at klimaprofilen i tiltaka blir skjerpa.

– Annan fase

På spørsmål om korleis han vil komme SV i møte, svarer Vedum:

– Vi er i ein litt annan fase no. Før jul trudde vi ting skulle bli meir og meir vanskeleg. SV får komme med synspunkta sine, og så må vi foreslå det vi meiner er rett, til Stortinget.

– Her er det ikkje om å gjere å bruke mest mogleg, her er det om å gjere å hjelpe dei som treng det. Det er det som er hovudgrepet her, seier han.

– SV har jo støtta den lønnsstøtteordninga vi har komme med. Så den er det fleirtal for. Og det er jo viktig for bedriftene å vite, seier Vedum.

