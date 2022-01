Statsforvaltaren grip inn i Hordfast-planar

innenriks

Nye funn gjer at Statsforvaltaren varslar at dei vurderer å stoppe reguleringssaka og sende henne over til regjeringsbehandling, skriv Bergensavisen.

– Talet på viktige naturtypar og trua artar i planområdet må utan tvil vere den klart største konsentrasjonen av viktige naturførekomstar i heile prosjektet – ny E39 Kristiansand til Trondheim, skriv Statsforvaltaren i Vestland mellom anna i merknaden sin til reguleringsoppstarten.

Hordfastprosjektet inneber mellom anna ei stor bru mellom Os og Tysnes og vil gi store inngrep på øya med 2.800 innbyggjarar.

Statsforvaltaren har registrert 30 boreonemorale regnskogar, 38 kystmyrer og 8 rike sumpskogar innanfor planområdet for den nye vegen. Det er dessutan gjort 375 registreringar av ulike trua dyre- og planteartar fordelt på 30 artar.

Funna til Statsforvaltaren er mykje meir omfattande enn dei førebelse vurderingane Vegvesenet sjølv har gjort, skriv avisa.

Statsforvaltaren ber dermed Vegvesenet om å greie ut eit alternativ som avgrensar farten og dermed dimensjonane på ei strekning på over 14 kilometer på øya.

Reguleringsplanen skal etter planen sendast til departementet til våren og på høyring til hausten.

