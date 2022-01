innenriks

Det er uvisst kva som er smittekjelda, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i ei pressemelding.

Tolv av dei smitta har vore innlagde på sjukehus.

– Sidan dei er busette eller har opphalde seg i ulike fylke, er det sannsynleg at dei er smitta gjennom ei matvare som er distribuert over heile landet. Pasientane blir no intervjua for å kartleggje om dei kan ha ei felles smittekjelde, seier seniorrådgivar Heidi Lange i FHI.

Salmonellavarianten det dreier seg om, er sjeldan i Europa.

