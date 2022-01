Mann vart tilkjend 1,2 millionar i mobbesak – no blir kommunen frikjend

innenriks

Det var for to år sidan at mannen saksøkte kommunen fordi han meinte at dei ikkje hadde sett inn gode nok tiltak for å handtere mobbinga han vart utsett for gjennom barne- og ungdomsskulen, skriv Fædrelandsvennen.

Mannen har psykiske lidingar som følgje av mobbinga, og i retten kom det fram at han no har ein varig medisinsk invaliditet på 30,2 prosent.

I Agder tingrett vart kommunen i fjor dømd til å betale 1,2 millionar kroner i erstatning til mannen, men denne veka kom Agder lagmannsrett fram til at kommunen skal frifinnast. Mannen har òg hatt andre utfordringar i barndommen enn problema på skulen, og fleirtalet i lagmannsretten meiner at det ikkje er sannsynleggjort at han har psykiske problem som kjem av mobbinga.

