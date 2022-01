Huitfeldt: Signala frå Russland er ikkje særleg positive

innenriks

– Denne veka har det vore fleire møte i ulike europeiske hovudstader. Vi ønskjer forhandlingar og samtalar om desse spørsmåla for å få ei diplomatisk løysing på denne vanskelege saka, sa utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i eit pressemøte fredag morgon.

– Russarane har trekt seg tilbake til Moskva og vurderer no situasjonen. Dei første signala som har komme, er ikkje særleg positive, seier Huitfeldt, som håpar på forhandlingar og vidare dialog neste veke.

Odd Roger Enoksen seier at både Ukraina, Europa og Noreg står i ein alvorleg situasjon.

– Det er framleis grunn til å vere uroleg for at den situasjonen vi no står i, kan føre til omfattande militær maktbruk i Ukraina. Det er Russland som har ansvaret for å deeskalere, seier han.

– Alliert samhald er avgjerande, også for norsk tryggleik, seier Enoksen.

USA og Nato har begge halde samtalar med Russland i eit forsøk på å dempe spenninga rundt Ukraina. Titusenvis av russiske soldatar har samla seg ved grensa i landet. Det kom likevel ingen gjennombrot i samtalane i høvesvis Genève og Brussel. Torsdag var Ukraina hovudtema i eit møte i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien.

