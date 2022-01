Framleis gult nivå for dei yngste Oslo-elevane – Bergen justerer ned til grønt nivå

innenriks

Regjeringa har no bede kommunane om sjølv å vurdere den lokale smittesituasjonen og tilpasse tiltaka deretter.

Det er ei god avgjerd og eit ansvar som Oslo kommune er førebudd til å ta, seier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

I hovudstaden held gult nivå fram for alle trinn opp til ungdomsskulen, medan det blir grønt nivå for vidaregåande elevar.

– Avgjerda vi no har gjort, er basert på vurderingar av den lokale smittesituasjonen og faglege vurderingar knytt til tiltaksnivå i skulen. Vi vil bruke neste veke på å sjå på heilskapen av konsekvensane i dei nye nasjonale tilrådingane og smittesituasjonen i Oslo og vil deretter gjennomføre nye vurderingar av tiltaksnivå i grunnskular og barnehage, seier ho.

I Bergen justerer ein ned til grønt nivå for dei yngste elevane, opplyser kommunen i ei pressemelding.

– Vi har fått ei klar fagleg tilråding frå smittevernoverlegen om å gå over til grønt nivå. I tillegg ligg talet på smitta i Bergen no under landsgjennomsnittet, og den lokale smittesituasjonen tilseier ikkje at vi har behov for strengare tiltak enn landet elles, seier Endre Tvinnereim (Ap), som er byråd for barnehage, skule og idrett.

Endringa trer i kraft frå tysdag neste veke.

