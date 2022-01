Bybanetraseen i Bergen fører til endra tomteval for Havforskingsinstituttet

innenriks

Det har i lengre tid vore planar om å samlokalisere Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen.

Både ristingar og elektromagnetisk stråling frå den planlagde bybanen, biltrafikk og båtar vil påverke instrumenta Havforskingsinstituttet bruker i sitt laboratoriebygg til forsking innan havbruk.

Bystyret i Bergen vedtok i fjor sommar at det skulle jobbast vidare med risikoavklaringar for tomtealternativ A og C, men no får vedtaket knapt eit halvår seinare om bybanetraseen som konsekvens at Statsbygg berre ønskjer å greie ut eitt av desse alternativa, alternativ C for plassering av laboratoriebygget.

– Rapporten viser at det ikkje er mogleg å redusere risikoen på tomtealternativ A til eit akseptabelt nivå. Slik bybanetraseen no er planlagd, ønskjer Statsbygg derfor at det berre blir fremja ei bystyresak for opsjonsavtale for kjøp av lokaliseringsalternativ C, ytst på Dokken, seier administrerande direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

Viss kommunen vel å leggje bybanen i ein annan trasé med tilstrekkeleg avstand er føresetnaden endra, og tomt A vil igjen kunne vurderast som eit mogleg alternativ, heiter det i ei pressemelding.

