Utdanningsdirektoratet vil bort frå gult nivå

– Vi meiner at det ikkje bør fastsetjast nasjonale tiltak i covid-19 forskrifta, og i alle fall ikkje nasjonalt gult eller raudt nivå. Vi meiner det bør innførast ei nasjonal tilråding om grønt nivå i barnehagar og skular, i kombinasjon med jamleg testing, skriv direktoratet (Udir).

Dei tilrår at tiltaka i skulen skal bestemmast mest mogleg lokalt, men støttar helsestyresmaktene om at det må vere gult nivå fram til kommunane har eit godt nok system for testing.

– Vi er bekymra for korleis gult nivå påverkar barn og unges sosiale og emosjonelle kompetansar, som følgje av restriksjonar som reduserer talet på sosiale kontaktar i barnehage, skule og fritidsaktivitetar, skriv Udir.

Direktoratet meiner trafikklysmodellen bør skrotast så snart kommunane har fått på plass eit system for jamleg testing. Dei er òg tydeleg på at vidaregåande skular må sleppe raudt nivå.

– Vi vurderer at dette tiltaket ikkje har vore og heller ikkje vil vere forholdsmessig å halde oppe på nasjonalt nivå.

