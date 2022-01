Svak nedgang på Oslo Børs torsdag

innenriks

Dagens store vinnar vart Horisont Energi, som steig med 52,05 prosent til 99,50 kroner. Det skjer etter at vart det kjent onsdag kveld at den europeiske energigiganten E. ON kjøper 25 prosent av selskapet for 370 millionar kroner, skriv E24.

Norway Royal Salmon (NRS) snudde nedgangen dei siste to dagane til ei god stigning på 7,74 prosent til 158,60 kroner torsdag. Selskapet melde tysdag at dei vil kjøpe konkurrenten Salmonor for 8,3 milliardar kroner.

Oljeprisen sokk noko frå onsdag til torsdag, og låg på 84,52 kroner rett før stengjetid på Oslo Børs.

