Støre: Bedriftene må vere førebudde på høgt sjukefråvær

Det siste døgnet vart det sett ny rekord i talet på smitta på eitt døgn i Noreg, med 11.825 koronasmitta.

På pressekonferansen til regjeringa torsdag sa Støre at smittetoppen ifølgje FHI ligg framfor oss, og at vi dermed risikerer at sjukefråværet vil stige.

– Sjukefråværet vil sannsynlegvis bli høgt. Alle bedrifter og verksemder må førebu seg på det. Det må leggjast planar for å halde oppe mest mogleg normal drift i ein krevjande situasjon, sa Støre.

På pressekonferansen opplyste regjeringa at dei lempar noko på dei strenge koronareglane som vart innførte for fire veker sidan.

– Vi kan sleppe opp noko, men vi kan ikkje sleppe opp heilt, sa statsministeren

– Tiltaka vi vedtok, har verka og trykt på helsevesenet vårt har vi klart å halde på eit akseptabelt nivå. Men vi må framleis ha tiltak for redusert kontakt, slik at vi vernar kontrollen med pandemien.

