Støre: – Vi er inne i ein ny fase av pandemien

innenriks

– Vi er no inne i ein ny fase av pandemien. Mange fleire i landet vårt er vaksinerte og dermed betre verna no enn i midten av desember, sa Støre (Ap) på koronapressekonferansen på torsdag.

Dei siste vekene har over éin million personar teke vaksine, og regjeringa har sikra seg mange sjølvtestar.

– Dette gjer at vi i dag kan lette på mange av tiltaka som vart innførte for fire veker sidan, sa Støre.

Han sa at omikronviruset dominerer og at smitten aukar raskt, men at langt færre blir alvorleg sjuke.

(©NPK)