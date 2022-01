Regjeringa lanserer ny modell for å styrkje arbeidslivet

innenriks

Utarbeidinga av ein ny Noregs-modell for arbeidslivet vart varsla av Støre-regjeringa i Hurdalsplattforma.

– Den skal innehalde krav som i størst mogleg grad sikrar at det offentlege handlar med seriøse aktørar. Dette kan til dømes handle om krav til bruk av fagarbeidarar og lærlingar, tiltak som gir betre moglegheit for kontroll og sanksjonar, eller å forby kontantbetalingar for å gjere det vanskelegare å betale svart, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i ei pressemelding.

Han varslar at regjeringa ønskjer eit tett samarbeid med partane i arbeidslivet, kommunesektoren og oppdragsgivarar om kva krav som bør inngå. Næringane som først kan vente seg endringar, er bygg- og anleggsbransjen og reinhaldsbransjen.

– Vi vurderer mellom anna å styrkje krava til oppdragsgivarars kontroll og oppfølging av innkjøpa sine og å innføre krav til språkferdigheiter, seier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Modellen skal òg bidra til at fleire unge får ein sjanse i arbeidslivet, skriv regjeringa.

