Nytt koronautval skal vurdere tiltaka

Utvalet skal leiast av professor Steinar Holden, som også tidlegare har vurdert kva ulike koronatiltak kostar samfunnet.

– No har pandemien vart i snart to år. Smitteverntiltaka har store konsekvensar for heile samfunnet og for økonomien vår. For å kunne handtere pandemien på ein mest mogleg føreseieleg måte framover treng vi meir kunnskap om dei samfunnsmessige konsekvensane av tiltaka, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i ei pressemelding.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) seier at regjeringa planlegg å utarbeide tiltakspakkar som skal liggje klare ved utbrot og nye virusvariantar.

– Det vil gjere det enklare å kunne omstille seg raskt avhengig av smittesituasjonen og skal skape betre føreseielegheit. For at tiltakspakkane skal treffe best mogleg, er det viktig med meir kunnskap om samfunnseffektane. Det vil ekspertutvalet bidra med, seier ho.

Ekspertgruppa skal levere rapporten sin i slutten av mars.

