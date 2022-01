Ny Brevik-rettssak – forskar åtvarar mot spreiing av nye bilete

innenriks

Tysdag startar rettssaka der Breivik krev seg lauslaten frå forvaringsstraffa han vart dømd i Oslo tingrett etter terrorangrepa i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

– Det er bra at Breivik har fått så lite merksemd i norske medium dei siste åra – det bidreg til å halde interessa rundt hans person nede, samtidig som ein kan vektleggje grunnleggjande samfunnsutfordringar som 22. juli avdekte, som islamofobi, rasisme, utanforskap og omsorgssvikt, seier Jacob Ravndal til NTB.

Han er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og knytt til Senter for ekstremismeforsking (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Han har følgt utviklinga innan høgreekstrem terrorisme dei siste ti åra og seier at Breivik har generert ein mindre tilhengjarskare og inspirert færre høgreekstreme terroristar enn andre massedrapsmenn som har komme etter han.

Breiviks manifest på over 1.500 sider var langt og ikkje like tilgjengeleg og skreddarsydd som til dømes skrifta som Brenton Tarrant skreiv før han drap 51 menneske i Christchurch på New Zealand i 2019.

Negativt med nye bilete

Rettssaka mellom Breivik og staten blir halden inne i Skien fengsel, men vil bli overført av ei rekkje medium som skal dekkje saka.

– Det som kan vere negativt i samband med ei ny rettssak, er at det kjem nye bilete av han. Det har i dag ein heilt annan effekt enn tekst frå skrivne nyheitsartiklar, seier Ravndal til NTB.

Han seier bilete som blir publiserte, omgåande blir fanga opp på internett og blir brukte til å lage ulike typar memer som blir brukte i propagandaøyemed.

Omdiskutert på ytre høgre

Ti år etter drapa på 77 menneske er Breivik ein omdiskutert person som både hyllast og blir hengd ut i ekstreme miljø. Enkelte miljø deler òg ei oppfatning om at heile 22. juli-terroren var eit jødisk komplott, og at Breivik eigentleg er ein marionett for desse interessene. Samtidig blir han av andre løfta fram som ein helgen og hylla fordi han er ein av dei få som gjorde noko og ikkje berre sat på internett og skrytte.

Saman med kollega Lars Erik Berntzen ved Universitetet i Bergen publiserte Ravndal nyleg ein studie om korleis høgreekstreme miljø har reagert på Breiviks terrorangrep i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011. Medan etablerte ytterleggåande miljø i Europa og USA først vende han ryggen, fekk han tidleg anerkjenning frå nynazistar i Russland.

Blant lausare miljø i ulike samtaleforum på internett, og særleg på forumet 4chan, har han òg hatt ein høgare status, men slike miljø er meir fragmentert, og forskarane er usikre på kor mykje vekt dei skal leggje på anonyme hyllester på forum som er kjende for den mørke humoren sin og omsynslause ironi.

Prøver å tilpasse seg

– På internett er det mange som liker å posere, og som dannar terrorforbund, men dei opererer som regel berre på nett og har i fleire tilfelle vist seg å vere unge tenåringar som sit på guterommet. Nokre gongar kan personar som har brukt mykje tid i slike miljø, og som ikkje har skjønt ironien og den ekstreme svarte humoren som ofte blir utveksla, komme ut og gjere noko. Manshaus var ein av dei, seier Ravndal, som var med i utvalet som evaluerte innsatsen til politiet etter terrorangrepet Philip Manshaus utførte i 2019.

Forskaren forklarer at Breivik nok ikkje rekna med at så mange på ytre høgre ville ta avstand frå handlingane hans. Han viser til at Breivik stadig prøver å tilpasse seg det han førestiller seg at moglege sympatisørar ventar av han, noko han til no har lykkast heller dårleg med.

At Breivik har bytt namn og gått frå såkalla kontrajihadisme via nasjonalsosialisme og no til odinisme, meiner Ravndal demonstrerer at Breivik er på søken etter korleis han best kan nå ut.

Skuffelse

– Det vil bli ein stor skuffelse for dei ekstreme nettmiljøa som til no ha støtta han dersom han no tek avstand frå vald, som mykje tyder på at han vil gjere. Kjem det biletet, så vil desse truleg raskt bli omsette til memer som både er positive og negative til hans siste framtreden, seier Ravndal.

Han viser samtidig til at mange av dei lukka, anonyme miljøa er djupt konspiratoriske og vil tenkje at dei nye tonane frå Breivik er strategiske og ikkje eit uttrykk for ekte endring.

– Ein del vil truleg nekte å akseptere dette med avstand frå vald og tenkje at dette berre er ein metode for å komme ut av fengslel, seier forskaren.

Samtidig peikar han på at terskelen for å ytre støtte til Breivik har søkkt i enkelte høgreekstreme miljø ti år etter massedrapa som for alltid endra Noreg.

– Avstand i både tid og rom seg ut til å verke inn på tilhugen til å støtte opp om Breiviks ekstreme handlingar. Derfor skal vi ikkje bli overraska om støtta til Breivik vil auke i enkelte høgreekstreme miljø i framtida.

(©NPK)